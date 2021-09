Tras 15 años vetada de Televisa y quedar desfigurada, exactriz de TV Azteca deja en shock a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una querida actriz y cantante que fue vetada de Televisa durante más de 15 años y desfiguró su rostro con cirugías hizo una fuerte declaración al programa Hoy.

La primera actriz Lucía Méndez dejó en shock a todos en el matutino al deshacerse en halagos por la actriz que ella considera s la adecuada para protagonizar el remake de El extraño retorno de Diana Salazar, telenovela que ella estelarizó en 1988.

Méndez, quien fue vetada de la televisora de San Ángel en los 90's durante más de 15 años por irse a Telemundo a grabar Marielena y triunfar en telenovelas de TV Azteca, a sus 66 años luce muy diferente a algunos años.

La actriz se sometió a varios 'arreglitos' y cirugías en el rostro para rejuvenecer su imagen, sin embargo, el cambio ha sido radical y se ha ganado muchas críticas, pues aseguran que luce irreconocible.

'La Méndez' eligió a la actriz Renata Notni, conocida por sus participaciones en proyectos como Amor de barrio, Por amar sin ley y El Dragón, quien a sus 26 años ha causado furor por su belleza y talento.

Sin embargo, algo que llamó la atención es que Lucía no pudo recordar el nombre de Notni y solo atinó a elogiar sus cualidades físicas, además de referirse a ella como la joven que anda con "el maravilloso actor que interpreta a Luis Miguel", es decir, Diego Boneta.

Me encantaría ella, ella se me hace muy bonita, tiene ojos claros, tiene una boca muy sensual, anda con este actor maravilloso que está haciendo la vida de Luis Miguel", explicó en entrevista con el programa 'Hoy'.

Previo a estas declaraciones, Lucía habló de su canal de entrevistas en YouTube y confesó su deseo de tener una plática con Paulina Rubio y Thalía.

Me encantaría, me encanta la güera, además ustedes saben que yo amo a su madre, Susana Dosamantes para mí es una gente que no veo tanto, pero la adoro, la quiero muchísimo, y a la güera me fascinaría invitarla, al igual que me encantaría entrevistar a Thalía, es preciosa, me encanta, es una mujer inteligentísima, empresaria, ¡me encanta Thalía!".