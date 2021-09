Tras 31 años en Televisa y embarazada, querida actriz tiene duro fracaso ¿y la corren de San Ángel?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días la famosa actriz de Televisa Irán Castillo compartió con gran emoción que nuevamente está embarazada y que se comprometió en matrimonio durante la fiesta de cumpleaños de su novio Pepe Ramos, sin embargo, en cuestiones laborales no le estaría yendo tan bien.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De acuerdo con información del periodista de espectáculos Alejandro Zúñiga, el trabajo de la mexicana y del galán colombiano Daniel Arenas en SOS Me estoy enamorando no está dando buenos resultados y los ejecutivos de San Ángel ya están tomando las medidas necesarias, pero no se trata de un despido.

Se dice que la telenovela producida por Lucero Suárez apenas promedia entre 2 millones y 2 millones 100 mil espectadores, lo cual es muy bajo para el horario de las 18:30 horas.

Zúñiga afirma que Televisa ya estaría pensando en sacar SOS Me estoy enamorando de este horario para permitir que el nuevo proyecto Contigo Sí, que será protagonizado por Alejandra Robles Gil, Danilo Carrera y Brandon Peniche, ocupe este espacio y así intentar elevar la audiencia.

Hay un rumor bien fuerte, de que Contigo sí podría intercambiar horario con SOS Me Estoy Enamorando, porque no ha tenido la audiencia deseada", explicó el especialista en su canal de YouTube.

Supuestamente, la semana pasada el melodrama de Irán y Arenas registró la audiencia más baja y apenas se estrenó el 6 de septiembre.

Tuvo un repunte en el capítulo del viernes, pero el jueves tuvieron la cifra más baja, 2 millones 100 mil en lo que va desde que estrenó. El viernes 2.5 millones por lo que se dice que iría a las 16:30 horas y la de Contigo Sí a las 18:30 horas", añadió.

Castillo ha trabajado prácticamente toda su vida en Televisa, pues comenzó su carrera en 1990 cuando aún era una adolescente. Entre los proyectos que ha hecho están Mi pequeña traviesa (1997-1998), Soñadoras (1998-1999), El bienamado (2017), entre otras.

Fuente: Grupo Fórmula y Wikipedia