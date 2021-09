Tras dejar Televisa, Alex Sirvent se lanza en contra del aborto y critica a Susana Zabaleta

Ciudad de México.- Luego de que Eduardo Verástegui recibiera críticas de parte de Susana Zabaleta por mostrarse en contra del aborto, es ahora Alex Sirvent quien reveló que también es pro vida y mostró su apoyo al actor.

Durante un encuentro con la prensa y frente a las cámaras del programa De Primera Mano, Sirvent declaró que le hace mucho ruido que México sea un país tan religioso y a la vez se esté promoviendo el "asesinato" de seres humanos.

Soy pro vida 100 por ciento, creo que México está pasando por uno de los momentos más duros y más difíciles. Estamos en un combate espiritual ¿cómo puede ser posible que un país tan católico apoye el asesinato y no tengamos la voluntad y la fuerza para defender a los que no tiene voz todavía?", dijo.

Asimismo, el actor de TV Azteca contó que incluso se ha tomado el tiempo de visitar clínicas de aborto para hablar con las mujeres y tratar de evitar que interrumpan su embarazo.

He ido a lo centros de aborto a tratar de convencer a las chicas para que no aborten y no solo a ellas, sino a su pareja, los hombres también tienen un efecto secundario en una decisión tan difícil", añadió.