¿Una raya más al tigre? Alma Cero, ex de Edwin Luna enviaría fuerte revelación a Kimberly Flores

ciudad de México.- Luego de la reciente polémica que se desató al rededor del matrimonio de Edwin Luna y Kimberly Flores por la participación de la modelo en La casa de los famosos, ahora la ex del cantante sale a hablar de la reputación de Kim.

Fue precisamente la actriz y conductora Alma Cero quien es expareja del vocalista de La Trakalosa de Monterrey quien señaló que no conoce a Kimberly y prefiere no juzgar.

Ah, pues no sé. Esa señorita no la conozco, no forma parte de mi presente y yo hace mucho tiempo tomé la decisión de no juzgar ni tener opinión acerca de nada".