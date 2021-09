VIDEO: Se burlan de Laura León por comprar en tienda de rebajas; así la defendieron sus fans

Estados Unidos.- La cantante mexicana, Laura León, fue sorprendida por sus fans mientras aprovechaba las ofertas en una tienda departamental Ross en Estados Unidos, en donde adquirió varios pares de calzado.

A la actriz de Mujeres engañadas, El juego de las llaves y Dos mujeres, un camino, no le importó tener que salir a la calle sin una gota de maquillaje con tal de aprovechar la ocasión y no perderse las rebajas de la tienda.

Fue a través de una transmisión en vivo donde aparece la también conductora pagando sus cosas en la caja registradora, en donde se escucha a la mujer que graba asegurar que Laura se encontraba pidiendo más descuentos.

Nos encontramos a Laura León aquí en la Ross. Ya ven que no solo nosotros venimos a las especiales. Ahí está pidiendo más descuento", dijo la clienta, con una actitud burlesca.

Como si se tratara de algo negativo y en tono de burla, la autora del video se acercó hasta la famosa para grabarle el rostro, pero esta última dejó ver su molestia al no poder hacer sus compras tranquilamente.

"¿Qué tal, ah? Laura León aquí en la Ross", insistió la fémina, hasta que notó que la también actriz se incomodó por la presencia de la cámara. "Ya se molestó", dijo, y luego se retiró entre risas.

Fue esa actitud de burla hacia 'La tesorito', la que indignó a varios internautas, quienes salieron a criticar el hecho de que la expusieran de esa forma y no desaprovecharon el momento para defenderla.

Qué horror encontrar gente así que no respeta la privacidad, digo, de perdida de más lejos".

Creo que no sabe que no es la única artista que va a esa tienda, y no veo nada de malo ahorrar dinero".