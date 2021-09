Vive calvario: Tras dejar Televisa y despido de 'VLA', famosa conductora reaparece con dura noticia

Ciudad de México.- La famosa actriz y conductora Natalia Alcocer, quien dejó Televisa hace unos meses para unirse a TV Azteca, reapareció en las redes sociales tras denunciar que sufrió violencia con su exesposo y dio una nueva dura noticia.

A través de sus historias de Instagram, la exestrella de La Rosa de Guadalupe y otros proyectos de San Ángel declaró que su exesposo y padre de sus dos hijas menores, Juan José Chimal, sigue sin hacerse responsable de la economía de las pequeñas y comentó que está desesperada.

Natalia, quien hace unos días quedó fuera de Venga la Alegría tras ser eliminada de ¡Quiero Cantar! por no presentarse, explicó que tanto ella como la nana de las niñas han buscado a José para pedirle que cumpla con sus responsabilidades como padre, pero este se sigue escudando.

Al parecer mis hijas no merecen, pero como mis hijas no son sobrinas de un expresidente (Enrique Peña Nieto) no se lo merecen".