¡Adiós Televisa! Tras dejar 'VLA', integrantes de 'Hoy' renuncian en vivo y actriz los reemplaza

Ciudad de México.- Dos queridos integrantes del programa Hoy, quienes habían estado en Venga la Alegría de TV Azteca el año pasado, renunciaron al matutino de Televisa por una fuerte razón.

Chadbi y Jesús Gama Jr., quienes integran este divertido dúo de mariachis y tiktokers, Gama 1000, lamentablemente renunciaron al reality de baile Las Estrellas Bailan en Hoy, dejando en shock a todos en el foro.

Los guapos cantantes estuvieron en Venga la Alegría el año pasado, por lo que este 2021 entraron por la puerta grande a Televisa incorporándose al programa Hoy.

Es la tercera pareja que tendría que pasar a bailar... ¿qué fue lo que pasó? A ver muchachos, no empiecen", les dice Galilea Montijo al verlos que están al borde del llanto.

"Estamos muy agradecidos, muy tristes por esta situación... estuvimos muy comprometidos con el programa pero sinceramente nuestro cuerpo ya no nos dio; estamos rindiendo muy poquito y ahorita ni la coreografía pudimos presentar", dijo Chadbi.

"Estoy súper ronco... nos hemos querido repartir entre las presentaciones con el Gama 1000... desafortunadamente venimos de una pandemia, no teníamos presentaciones y ahorita las estamos teniendo (...) Estamos muy contentos con el cariño que nos han dado pero 'Las Estrellas Bailan en Hoy' es un programa que sí te exige mucho", agregó Jesús.

Además, contó que él se presionaba muchísimo pero "no puedes servir a dos amos, y ayer yo no pude cantar en un show del Gama 1000 y es una parte que no estamos sabiendo llevar".

Ante esto, 'La Gali' reaccionó y les dijo:

Lo sentimos mucho chicos... por un lado, pero por otro también se les entiende y la chamba es la chamba mijo, hay que salir a chambearle; gracias por los momentos que nos regalaron y al público que votó por ellos... ellos dejan la competencia pero se entiende", finalizó.

La tapatía pidió a la audiencia votar por su favorito, quienes ya estarían individuales y no en pareja. Sin embargo, así como salen algunos, otros famosos se incorporan.

En su visita al matutino, Pepillo Origel y Martha Figueroa confirmaron que quien se incorpora al reality será nada más y nada menos que Fernanda López, expareja del actor Alexis Ayala.

Durante la sección 'Desayunando y chismeando', contaron que la actriz de telenovelas reaccionó a que el actor esté estrenando romance con Cinthia Aparicio quien es 28 años menor que él.

Ya la conoció, ya el papá se la presenté... ya mi hija sabrá si le cae bien o le cae mal".

Además, luego confesó que ella también estaría saliendo con alguien, pero se negó a revelar el nombre del dueño de su corazón, por lo que Martha terminó hablando de más y revelando que se incorpora al relaity.

No quiere decir con quién está saliendo, ¿pero qué creen? Me enteré de una cosa que cuando suceda hará que sepamos perfecto con quién anda... esque Fernanda estará en 'Las estrellas bailan en Hoy' entonces, claro... cuando esté lo primero que haré es decirle: ¿quién es tu novio?", dijo Martha.

