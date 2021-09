Anel Noreña arremete contra la viuda de José José; habla de supuesta infidelidad hacia el cantante

Ciudad de México.- Anel Noreña estuvo presente en el homenaje realizado para 'El príncipe de la Canción' con motivo de su segundo aniversario luctuoso.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Ahí reaccionó, muy a su manera, sobre la supuesta infidelidad de Sara Salazar hacia José José, según declaraciones de Cuauhtémoc Sánchez, amigo del cantante.

Y sobre los rumores que aseguran que la viuda del intérprete de Gavilán o Paloma vendió un departamento en Miami propiedad de Anel, con base al testamento que ella tiene en su poder, la actriz aseguró que Salazar tendrá que arreglarse con sus abogados en Miami y ella no lidiará con ese asunto.

Yo tengo un testamento, tengo una sentencia, estamos ahorita en la etapa final de todo eso ¿ok? y vamos a tener que ir a Miami, pero desde luego...mis abogados de allá, ella les va a tener que dar cuentas mamita, pero no tenemos que ir, yo no las tengo que ver para nada".

Anel también adelantó que la próxima bioserie sobre la vida de José José, ahora será contada por ella y se basará en su historia de amor y los momentos que vivieron juntos.

Lo único que les puedo adelantar es que va a ser de las serenatas que me llevaba José... pero toda la música envuelta en las serenatas que me llevaba, es verdaderamente maravillosa…esa reconciliación, se las recomiendo, no dejen ir a sus borrachitos, cuídenlos, guárdenlos, cúrenlos, entréguenlos a Dios para que los cure, pero no dejen ir a sus borrachitos", concluyó.