"Enfermo y deplorable": Tío de Frida Sofía manda a Enrique Guzmán "al infierno" por esta razón

Ciudad de México.- El tío de Frida Sofía, Pablo Moctezuma, destrozó a Enrique Guzmán luego de que este hiciera polémicas declaraciones asegurando que la muerte de su media hermana Natasha Moctezuma había sido por "karma".

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Después de las desafortunadas declaraciones que hizo el padre de Alejandra Guzmán, señalando que esto fue una 'venganza' de la vida a su nieta por haberlo acusado de abusar de ella cuando era niña, el tío de la joven rompe el silencio.

Muy molesto ante los medios, aseguró que no le interesaba hablar de alguien que está "enfermo".

Es un tema muy delicado, gracias por preguntar, no me interesa hablar de ese señor, el señor es un cuate que realmente está enfermo y es un cuate que para mí, es de la más baja escoria que existe", dijo.

Respecto a cómo se encuentra Frida y el resto de la familia tras las crueles palabras del rockero, el empresario comentó:

Es un señor que, es la verdad, necesita ayuda profesional, es un cuate desagradable, es lo único que puedo decir, es un tipo deplorable en sus comentarios, no quiero hablar del tema porque sí, me voy a poner de muy mal humor, ella está bien, Frida está bien, estamos todos ahorita muy unidos, la verdad es un tema que no quisiera tocar".