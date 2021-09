¡Qué agresivo! Maluma golpea a un fan y redes lo tunden; así reacciona el reggaetonero: VIDEO

Ciudad de México.- Una agresión hacia un fan captada en video tiene al cantante Maluma en el ojo del huracán y es que el clip ya se ha hecho viral en todas las redes sociales.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El famoso artista del género urbano salió a dar la cara en Internet tras las fuertes críticas y reclamos que han llegado por parte de sus seguidores.

En un clip compartido en su perfil, Maluma reaccionó al golpe que le dio a un fanático que trató de acercarse a él mientras el reggaetonero intentaba pasar entre una multitud que lo aclamaba en lo que pareciera ser el Times Square en Nueva York.

Cuando el artista intenta subir a su camioneta, un seguidor se acerca y lo toca del brazo pero no imaginaba que Maluma reaccionaría de manera violenta y le dio un manotazo evitando que lo tocara.

Hay cosas que se pasan de la línea y cuando a uno le agarran duro la mano a cualquier persona le incomoda sea famoso o no, así que te diría yo que hay que ser un poquito más respetuosos", dijo Maluma.

Además, Maluma expuso que aunque se siente agradecido por el cariño de sus fans, pidió respeto a la hora de acercarse a él para pedir una foto o un saludo.

Amo ese cariño que me dan de todas las maneras y lo siento aquí en mi corazón, pero que quede como enseñanza y no agarrar a la gente del brazo duro. Demuestren cariño y amor, hay muchas maneras, esa no es. Los amo".