Quedó paralítico: Tras 47 años en Televisa y luchar por vivir, actor da dura noticia en TV Azteca

Ciudad de México.- El primer actor de cine, teatro y televisión Luis Couturier, quien ha trabajado durante 47 años en Televisa, sorprendió a los televidentes al aparecer en la pantalla de TV Azteca y compartir una lamentable noticia.

El intérprete de telenovelas como El Carruaje (1972) y Contra viento y marea (2005) brindó una entrevista exclusiva al programa Ventaneando donde confesó que él ya firmó su voluntad anticipada para que su familia sepa qué hacer en caso de estar en un escenario como el que enfrentó hace unos años.

El histrión de 81 años de edad recordó que en 2016 sufrió un derrame cerebral que lo dejó prácticamente paralítico por cuatro meses y explicó que no quiere volver a pasar por lo mismo.

Hace cuatro años, terminando el 'El hotel de los secretos', cinco días después de que terminé la novela, tuve un infarto cerebral en esta parte que me paralizó, de no poder mover ni la pierna, ni el brazo, el intestino era lo más molesto porque yo no podía controlar el intestino, no podía hablar bien, tenía un poco chueca está (la boca) y, no me venían las ideas como debía y así pasé cuatro meses", recordó.

"Tuve que volver a aprender a escribir, me aprendí todo el abecedario, no me sabía las letras, me dejaba el doctor hacer páginas, como niño chiquito".

Luis confesó que para él haber estado viendo el techo del hospital durante tanto tiempo "no es vivir" y detalló que sí el hubiera podido, hubiera pedido que lo dejen morir. Luego de esta pesadilla, ahora el actor ya adelantó que no quiere volver a pasar por lo mismo.

Si en un futuro sucede algo, ya no le muevan, porque llega un momento en el que uno ya no va a vivir eternamente, tiene que llegar el momento y si estás en plenitud de facultades, si te sientes totalmente pleno, yo no me quiero retirar de esto, yo quiero seguir disfrutando hacer dibujos o actuar que ya lo tengo muy limitado, por la cojera", dijo el caricaturista.

El conocido artista nacido en la Ciudad de México tiene una gran trayectoria artística y la mayor parte de sus proyectos han sido en la televisora de San Ángel, donde además de hacer novelas también actuó para las exitosas series Mujer, cosas de la vida real y Como dice el dicho.

