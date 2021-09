Siddhartha confirma que Yuya ya dio a luz a Mar y redes estallan; aquí los mejores MEMES

Ciudad de México.- Miles de internautas y usuarios de las redes sociales han logrado que el nombre de Yuya esté colocado en el número 1 de las tendencias luego de que se confirmará que ya se había convertido en madre.

Fue el cantante Siddhartha quien confirmó que su famosa novia ya había dado a luz al pequeño Mar y sus fieles admiradores estallaron.

A través de un pequeño tuit, el intérprete tapatío de 31 años confirmó que él y la youtuber más famosa de México ya eran padres.

Sin duda Yuya se ha convertido en una de las personalidades favoritas del Internet pues comenzó su carrera desde que era una adolescente y sus fans fueron testigos de su crecimiento.

La joven comenzó dando sus tips de moda, cocina y belleza a través de su canal de Youtube, en el cual cuenta con más de 24.7 millones de suscriptores que la siguen desde hace más de 8 años. Ahora ya es toda una empresaria y además está debutando como madre.

Cabe resaltar que hace unos días la originaria de Cuernavaca, Morelos, declaró que no mostraría el rostro de Mar en las redes.

Voy a intentar se lo más respetuosa con su individualidad. Pues yo me muestro a mi, lo que me sucede, pero sí me gustaría que él tuviera la decisión, cuando sea más grande, si es lo que le gusta o no le gusta, porque siento que de otra manera sería muy invasiva".