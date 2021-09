¿Tragedia en Televisa? Con lágrimas en los ojos, famosa actriz revela que se encuentra destrozada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz Paulina Goto sorprendió a sus seguidores y encendió las alarmas al compartir una foto en la que se mostró totalmente destrozada.

Fue por medio de su perfil de Instagram donde la estrella de Madre solo hay dos reveló que no siempre se está bien y también cuando se está mal hay que expresarlo.

Con una fotografía en la que se muestra visiblemente triste y con sus ojos llenos de lágrimas, la famosa artista de Televisa dedicó un mensaje a todos sus fans y confesó la razón por la que se encuentra decaída.

A veces en redes sociales y también en la vida intentamos sólo mostrarnos felices y procuramos compartir nuestros momentos más ideales y tal vez los menos reales. Yo le ando perdiendo el miedo a mostrarme vulnerable y pues hoy me siento triste. Extraño mucho a mi papá y siento mi corazoncito bien apachurrado", escribió.

"Me quiero compartir así por que sé que han sido tiempos difíciles para muchos y a veces nos sentimos solos en el proceso de sanar. Quiero decirte que estoy segura de que por más negro que se vea el cielo, siempre sale el sol. Todo pasa y todo lo que nos toca vivir es parte de lo que elegimos venir a aprender. Creo que lo importante está en en cómo decidimos enfrentar las situaciones", continuaba su texto.

"Yo elijo abrazar esta experiencia, aprender de ella y crecer. Quizás después tenga algo hermoso que compartir contigo. 'Take your broken heart and make it into art.' -Carrie Fisher. Eso es lo que yo sé hacer. Te abrazo fuerte", finalizó.

Como era de esperarse, sus seguidores no tardaron en dejar sus mensajes positivos y palabras de aliento a la guapa estrella a quien aplaudieron el valor de enfrentar su dolor y compartir con su público el sentir de su corazón.

