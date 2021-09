Tras 7 años en 'Hoy' y caer en vicios, querido conductor abandona Televisa ¿y se va a TV Azteca?

Ciudad de México.- Un querido actor y conductor, quien lleva 7 años en el programa Hoy, destapó la razón por la que desapareció del matutino de Televisa. ¿Se fue a TV Azteca?

Se trata de Raúl 'El Negro' Araiza, quien de repente se ausentó del programa de Las Estrellas en el que ha estado desde el 2014.

Aunque se empezó a especular sobre la razón y hasta algunos creyeron que podría haber sido despedido o que pudo haber tenido una recaída en vicios como se especuló hace unos meses, Araiza rompió el silencio.

El conductor, a quien el público puede ver en la telenovela La Desalmada, no se va al Ajusco ni tiene problemas personales, pues solo se tomó unas vacaciones con su hija Camila.

Ambos hicieron sus maletas y volaron a Perú, donde han tenido una increíble experiencia y han visitado sitios turísticos emblemáticos como Machu Picchu.

A través de sus redes sociales, ambos han compartido fotografías del viaje y el conductor de Hoy le dedicó un emotivo mensaje a su hija:

Por su parte, Camila demostró que la está pasando de lo mejor también con su padre y escribió en Instagram: "El cora se llena de cachitos así y no importa na' más".

Su padre reaccionó a su publicación con otro tierno mensaje que dejan en evidencia la gran relación de padre e hija, pese a que él se divorció de la madre de sus hijas, Fernanda Rodríguez, en 2019.

En esta publicación su padre se hizo presente y le respondió: "Disfruta al máximo hija mía... Te mereces estar viva y llena de emociones nuevas. Te amo".

El conductor ha sido muy sincero en el pasado al hablar que padeció alcoholismo, que ha recaído varias veces y por eso sigue rehabilitándose hasta la fecha. El conductor aseguró que no es un vicio, sino una "enfermedad".

Probé drogas pero con lo que me fui enfermando fue el alcohol. No me quedé enganchado en ninguna droga. La gente que tenemos el problema no te das cuenta".