¿De indigente? Captan a conductora de Televisa desaparecida en la calle y la 'hunden' en vivo

Ciudad de México.- Filtran presuntas fotografías de una polémica conductora de Televisa, quien está desaparecida desde hace varias semanas luego de que le dictaran prisión preventiva por un presunto delito fiscal.

Se trata de Laura Bozzo, quien el pasado 11 de agosto se le dictó prisión preventiva ya que presuntamente vendió indebidamente un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual garantizaba el pago de un adeudo de 13 millones 789 mil pesos.

Trascendió que este delito fiscal, conocido como depositaria infiel, se castigaría con una pena de hasta 9 años de cárcel. Laura incluso solicitó un amparo mediante su defensa para evitar ser llevada tras las rejas, alegando que tenía enfisema pulmonar y si era encarcelada, estaba en riesgo de morir, pero fue rechazado.

El pasado 31 de agosto, un juez federal le dio luz verde a la Fiscalía General de la República (FGR) para que puedan detener a la originaria de Perú e internarla en el penal de Santiaguito, luego de que no se presentara en el juzgado, no entregara su pasaporte y no pagara una multa de 300 mil pesos.

Ahora, los conductores de Chisme No Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain, filtraron supuestas fotografías de la conductora en su programa transmitido por su canal de YouTube, donde la muestran ¿de indigente?

¡No! La presentadora habría sido captada en la calle pero comiendo tacos junto a sus amigas en el puerto de Acapulco, Guerrero, de donde se dice tuvo que desmantelar su departamento para intentar cubrir su deuda, mientras que es buscada por autoridades mexicanas.

Aparentemente la encontramos comiendo en Acapulco... digo, juzguen si es o no es Laura Bozzo pero el chofer está ahí entrando al edificio, están saliendo a la luz un montón de cosas, ya a estas alturas no hay nadie en el departamento de Laura en Acapulco", dijo Ceriani.

"Hay una señora rubia con ella, que ha estado en estos días en el departamento de Laura y que no sabemos qué función tiene", agregó el argentino.

En las fotografías se muestra a una mujer con un gran parecido a Bozzo comiendo junto a varias mujeres que se presume serían sus amigas cercanas.

Según comentó Ceriani, estas fotos habrían sido tomadas luego de que un juez revocara la suspensión a la orden de aprehensión que existía contra la peruana hace unas semanas, antes de que se emitiera de nueva cuenta.

Pese a que es probable que la mujer en las imágenes se trate de la conductora, se desconoce si en verdad las fotos sean recientes o si solo sea una persona que se parece a Bozzo.

Ceriani también detalló que, aunque se rumoraba que la presentadora se encontraba escondida en el departamento que tiene en Acapulco, a estas alturas y con la Policía detrás de ella, decidió dejar su domicilio, por lo que su paradero es desconocido.

Incluso, en el programa Hoy informaron hace unos días que la conductora seguía desaparecida, pues ni sus amigos cercanos ni familia han tenido comunicación con ella.

