Golpe a TV Azteca: Tras 14 años desaparecida, actriz vuelve a Televisa y deja en shock a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de telenovelas que estaba desaparecida del ojo público vuelve a Televisa luego de 14 años de ausencia y deja sorprendidos a todos los conductores del programa Hoy.

Se trata de la actriz Adriana Fonseca, quien tuvo su última aparición en la empresa luego de formar parte de la telenovela Bajo las riendas del amor en el 2007.

Antes de esto participó en exitosos melodramas de la televisora de San Ángel como La Usurpadora, Amigos x Siempre, Atrévete a Olvidarme, Mujer bonita y Mariana de la noche.

Después del 2007, Fonseca se ausentó unos años de la televisión y en el 2012 regresó a la pantalla chica pero en Telemundo para hacer Corazón Valiente. Luego desapareció de nueva cuenta y muy poco se supo de ella.

En 2020, la veracruzana de 42 años confesó que hace 12 años contrajo un virus que casi la mata. Contó la dura etapa que vivió y cómo luchó en silencio por sobrevivir.

En el 2009 me tocó vivir una infección que casi me quita la vida. Me hicieron siete operaciones para salvarme la vida", mencionó.

Fonseca también sufrió algo muy doloroso: perdió a un bebé. Esto, según contó, le imposibilita volver a concebir de forma natural pero se dijo ilusionada por lo que puedan hacer avances en la ciencia respecto a esto, asegurando que se siente una mujer realizada.

En 2017, la actriz también acaparó titulares brevemente porque denunció haber sido víctima de racismo en un casting para un comercial que hizo en Estados Unidos, donde reside, por su acento latino.

Ahora, la guapa veracruzana regresa a los melodramas a su casa Televisa y hará pareja con el actor sonorense David Zepeda. La actriz interpretará a 'Lucía Nieto' en la telenovela Mi fortuna es amarte del productor Nicandro Díaz.

En el programa Hoy, la conductora Martha Figueroa reveló que haría pareja con Zepeda, por lo que los demás presentadores como Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Paul Stanley y Arath de la Torre quedaron en shock.

Las cámaras del matutino estuvieron en la sesión de fotos de los personajes, donde Adriana se dijo muy emocionada por su personaje.

Mi personaje es hermoso, dulce, la clásica mujer buena mexicana (...) es un elenco espectacular", dijo Fonseca, quien posó con una pancita falsa de embarazo para la sesión de fotos por su personaje.

"Yo tenía muchas ganas de trabajar con David y creo que la visualicé. porque me lo encontré el año pasado en un evento, lo saludé. No lo conocía, me presenté y le dije que tenía muchas ganas de trabajar con él", dijo Adriana.

El proyecto, el cual hace apenas unas semanas se llamaba El amor cambia de piel, es protagonizado por Zepeda y Susana González y se espera se estrene por Las Estrellas el próximo mes de noviembre.

Más tarde, en el programa Con Permiso, Martha reveló que Adriana podría solo estar en los primeros capítulos de la trama, decepcionando a fans de la actriz.

Dicen que Adriana ya grabó unas escenas.No les puedo decir lo que va a pasar pero yo ya sé lo que va a pasar. No puedo decir porque se enoja Nicandro (el productor). La cosa es que su personaje tendrá mucho peso en los primeros capítulos... pero ella dice que ella saldrá hasta el final y le dicen: 'No, nomás al principio', y ella: 'No, que sí voy en todos'. No sabemos qué pasará con Adriana".

"¿La matarán?", le preguntó Pepillo Origel a lo que Martha le dijo: "Espero que no porque oye, lo que tardó en regresar a la televisión y es monísima".

Fuente: Canal de YouTube de Programa Hoy y Unicable e Instagram @televisaprensa y @adrianafonsecaoficial