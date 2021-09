"Infieles y huecas": Alfredo Adame vuelve a Televisa y 'hunde' a Andrea Legarreta y Galilea Montijo

Ciudad de México.- Un polémico exconductor del programa Hoy confirma que regresa a Televisa luego de un largo veto y aprovechó que está acaparando titulares para 'hundir' a Andrea Legarreta y Galilea Montijo en redes sociales.

Se trata del controversial actor Alfredo Adame, quien volvió a despotricar contra las dos conductoras y se burló de ellas en una publicación, que se volvió un meme, y la cual circula desde el año pasado.

En esta imagen, Adame señala a las figuras del espectáculo que serían 'maestros' en las "Clases a distancia de Televisa durante el ciclo escolar 2020-2021". En esta imagen, señala a Gali como "maestra de Geografía" y a Legarreta como "maestra de Economía".

Esto en tono de burla ya que las supuestas materias que vienen en la imagen son en referencia a errores que han cometido los famosos personajes de la televisora de San Ángel en el pasado.

En el caso de Galilea, por la tremenda 'metida de pata' que tuvo al aire en Hoy con la película de Alfonso Cuarón, Roma, pues confundió la colonia de la CDMX con la ciudad de Italia.

Por otro lado, a Legarreta le recordó su pasado y su polémica del dólar, cuando la conductora dijo que el hecho de que subiera el dólar presuntamente "no afectaba a los mexicanos", palabras que hasta la fecha la persiguen y fue duramente criticada.

En redes sociales usuarios reaccionaron a la publicación del artista, arremetiendo también contra las conductoras y el resto de los famosos mencionados.

Y esque además de humillarlas en redes, las conductoras seguro ya se pusieron a temblar pues el polémico actor y conductor regresa las filas de Televisa luego de haber sido vetado tras estar más de 29 años en la empresa y una fuerte rivalidad con Andrea Legarreta.

Tras estar trabajando por un tiempo en TV Azteca luego de su veto e incursionar en la política sin éxito, ahora Adame confirmó en el programa Todo para la mujer que regresa a la televisora de San Ángel y se integra al elenco del remake de la telenovela Los Ricos También Lloran.

Adame, quien tuvo su última aparición en melodramas en 2018 con una aparición especial en Por amar sin ley, mencionó que está muy feliz con su regreso y de formar parte de este proyecto, el cual será protagonizado por Claudia Martin.

El presentador atribuyó su veto en Televisa a Legarreta, con quien sostiene una fuerte rivalidad desde que trabajaron juntos en el programa matutino. En una entrevista hace un tiempo, Adame dijo:

Televisa no me hizo nada, quiso matarme de hambre, quiso destrozarme la carrera y no pudo. Me bloqueó, me vetó con todas las televisoras y sabes por qué, todo fue por asuntos de Andrea Legarreta y su pandilla de rufianes".