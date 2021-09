Tras 26 años en Televisa, actor rompe en llanto y se confiesa sobre su divorcio en 'Sale el Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un actor de Televisa, quien lleva más de 26 años participando en exitosas telenovelas, estuvo como conductor invitado en el matutino Sale el Sol y se conmovió al dedicarle una carta a sus hijas tras su divorcio.

Se trata del actor argentino Juan Soler, quien abrió su corazón en el matutino de Imagen Televisión y se mostró sumamente conmovido durante una de las secciones del programa, en la que tuvo que leer una carta dedicada a los hijos de padres divorciados.

Y esque tras 15 años con Maki Moguilevsky (antes Maki Soler), en 2018 anunciaron el fin de su matrimonio y, aunque quedaron en buenos términos, el histrión ha dicho que no ha podido superar su separación.

Amados hijos, sé que están tristes y tal vez hasta enojados porque su mami y yo dejamos de estar juntos... y no quiero que se sientan así, no quiero que vean nuestra separación como un abandono, ni que crean que no me importan, al contrario... les juro hijos... que han sido, son y seguirán siendo lo mejor que me ha pasado en la vida y que nada ni nadie logrará nunca que renuncie a ustedes", comenzó a leer el actor.

"Son mis número uno, mis personas favoritas, el latido más profundo de mi corazón... por ustedes me despierto cada día, son mi motivo, y mi motor, ahora toca que vivamos de una manera distinta a como vivíamos antes, toca que no compartamos casa todos los días, pero también toca que construyamos juntos un nuevo espacio, nuestro espacio", agregó.

Sin embargo, antes de continuar con la lectura, el argentino hizo una pausa para confesar con una sonrisa nerviosa: "la siento como mía".

"Porque yo estaré para ustedes siempre, cuando me necesiten, y cuando no, cuando triunfen y cuando se equivoquen, cuando ríen o lloren, cuando quieran ser escuchados o están en silencio, ¡hijos míos no busquen culpables no se sientan culpables por nada!, las parejas cambian con los años y sus historias también, pero el amor de los padres a sus hijos, no cambiarán nunca. Su mami y yo no estamos en guerra, estamos ajustándonos para ustedes, para que estemos bien todo y no nos falte nada, y les prometo que ella siempre ocupará un lugar importante en mi corazón porque me dio el mejor regalo del mundo, me dio a ustedes, sus sonrisas, que siempre me quitan la tristeza con sus travesuras, que siempre me hacen reír con sus sueños, que me hacen un mejor ser humano... ¡uy!, no saben cuánto los amo, pero se los demostraré día a día, no estén tristes y yo no lo estaré, nos vemos pronto, los amo, papá!", finalizó el escrito.

Posteriormente, el actor de 55 años dijo visiblemente conmovido:

Parece que la escribí yo, la leo y es lo que pienso día con día y así lo estamos asumiendo con la mamá de mis hijas, con Maki, por eso me tocó tanto, porque digo '¡ay!, esto digo yo todos los días'...".

Para concluir el tema, Juan aprovechó las cámaras de televisión para enviarle un mensaje a sus hijas:

Que las amo, las amo profundamente y que mi vida está antes que las de ellas… siempre, siempre, voy a estar delante de ellas para que no les pase nada".

Fuente: Canal de YouTube de Imagen Entretenimiento y Agencia México