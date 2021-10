Ahogada en llanto, Paola Rojas hace dolorosa confesión en vivo y deja en shock a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora y periodista de espectáculos Paola Rojas abrió su corazón en Netas Divinas y rompió en llanto al hacer una confesión que sacudió a todos en el foro de Televisa.

Cuando las 'Netas' (Paola, Daniela Magún y Consuelo Duval) hablaban de los pecados capitales que han cometido y que les han dado mayor remordimiento de consciencia, Paola confesó que "la soberbia" pues se arrepiente de haber tenido desplantes con su trabajo en el noticiero Al Aire con Paola Rojas.

Hay mucho estrés y yo tengo un tema con los errores... si aparece por ahí un error de ortografía, bueno me transformo, me enciendo y no desde la sensualidad sino un fuego que no quieres conocer. Ya lo tengo un poco más trabajado pero sí antes... (...) si alguien de mi equipo cometía un error, mis reacciones eran... ya luego me disculpaba pero en el momento tengo que aprender a que hay errores y basta", dijo.

Posteriormente, con Kalimba como invitado en el foro y Karla Lara, la experta, Paola reveló que a veces no puede seguir haciéndose la fuerte, pues esta imagen la cansa. Visiblemente conmovida, hizo una fuerte confesión.

Si trato de acomodar eso con el trabajo que vengo haciendo de perdonarme y amarme... pareciera que el mundo me persigue muy fuerte. Siempre he dado esta imagen de la viejota, pero sí de pronto... bueno, sí porque promuevo que las mujeres seamos poderosas, fuertes y autónomas, pero hay también, lo confieso y me cuesta, un mecanismo de defensa. Me protejo de un montón de cosas".

La conductora rompió en llanto al contar que hay herramientas que le han funcionado muy bien para sacar fortaleza, pero se rehúsa a ser una "esclava" de esa versión de ella.

Yo no quiero ser esclava de esas herramientas. Yo Paola la mujer, que sufre, llora y le cuesta hablar... no quiero ser esclava de Paola, el personaje fuerte... y de pronto (sí me siento)", dijo entre lágrimas.

La experta le menciona a Paola que también puede dejar salir su lado "cariñoso, vulnerable, femenino" sin miedo y que el mejor lugar para estar a salvo nunca lo encontrarás fuera, sino dentro de ti. Paola, al recapacitar, menciona:

Me tardé 44 años en entender que mostrarte siempre fuerte es un signo de debilidad. No puedes ser todo el tiempo fuerte", mencionó.

