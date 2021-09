Christian Nodal 'estalla' contra fans: El cantante reacciona a las críticas sobre su apariencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace unas semanas el nombre de Christian Nodal ha acaparado las redes sociales, pues sorpresivamente el cantante borró su material en Instagram y luego reapareció como si nada, dando fin a los rumores de una supuesta ruptura con Belinda.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Hace unas horas, el artista empleó este mismo medio para compartir una foto y dejar un mensaje en el que se disculpa con sus seguidores por haberse ausentado, pero dijo era necesario estabilizar su vida y se encuentra listo para lo que viene.

La vida cambia constantemente y nosotros junto con ella. A veces para mal, a veces para bien pero juro que estoy dando lo mejor que puedo en esta vida. Una disculpa desde el corazón por cualquier actitud negativa. Necesitaba este tiempo de descanso. Necesitaba esta estabilidad y paz mental que para algunos quitármela se volvió negocio o diversión. Lo importante es que estoy listo para volver con todo. L@s amo, gracias por tanto. FORAJIDO VIENE EN CAMINO", escribió.

En la polémica publicación, además de las bienvenidas de parte de sus fans, hubo usuarios que atacaron al sonorense con duros comentarios, haciendo referencia a que ha perdido la admiración de muchos, por la mala actitud y lo desalineado que se encuentra.

Yo te admiraba en tus inicios pero, francamente cada vez más descuidado...tu forma de vestir tan desalineada. Nunca vi a un Vicente Fernández, ni a un Luis Miguel vestido así...no seas uno más del montón".

Tus problemas personales y tus rollos mentales son tuyos, no del público. Tú eres artista, compórtate como un excelente artista y no estés causando polémica con tu vida personal...", se lee en algunos comentarios.

Por su parte, el cantante no quiso quedarse atrás y luego de haber respondido también un comentario en el que 'ofendían' a su prometida, se tomó la tarea de contestar también al resto de críticas argumentando que no es ni Luis Miguel, ni don Chente, "si no un vato que hace lo que le hace feliz", además aclaró que su ausencia en redes siempre lo hace cuando está a punto de lanzar un nuevo material y sus fans ya lo saben.

Fuente: Instagram @nodal, @chicapicosa2