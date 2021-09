¿En Televisa? Tras dejar TV Azteca, exconductor de 'VLA' se le va con todo a productor: "Prepotente"

Ciudad de México.- Luego de abandonar las filas de TV Azteca, un famoso exconductor de Venga la Alegría de nueva cuenta salió a arremeter en contra de un reconocido y querido productor del programa y lo tachó de "prepotente".

La personalidad que está hablando mal de su exjefe en el Ajusco no trabaja para Televisa sino en realidad para Imagen TV y se trata del presentador Carlos Arenas.

El mexicano colaboró en Venga la Alegría desde 2012 hasta 2016, sin embargo, al parecer tuvo fuertes roces y diferencias con uno de sus compañeros.

Durante la sección Trapitos al sol en el matutino Sale el Sol, Carlitos tuvo qué revelar qué famoso le cae mal y comenzó a disfrazarse; pidió prestados unos lentes y se puso de rodillas sobre sus tenis para simular una baja estatura.

El modelo se negaba a revelar el nombre de quién estaba hablando pero su compañera Ana María Alvarado, quien también estuvo en VLA, confesó que se trataba de alguien "difícil de creer".

¿Cómo lo digo he?... yo no le dije he", se justificó entre risas.