Gabriel Soto sigue batalla legal contra TV Notas; afirma que lucraban con su nombre

Ciudad de México.- El actor Gabriel Soto acudió a los juzgados de la Ciudad de México para dar seguimiento el proceso de la segunda demanda que interpuso contra la revista TV Notas por una publicación de la que se revelaban imágenes en las que aparece junto a Marjorie de Sousa en la playa.

A su salida, el artista mexicano sostuvo un encuentro con la prensa en la que afirmó que luego de ganar una primera demanda contra la revista, no descarta que este segundo proceso avance rápido y concluya pronto.

Sobre sus intenciones en esta batalla legal, el novio de Irina Baeva destacó que es el de poner límite al respeto que hay de los medios de comunicación hacia los artistas.

Como yo se los he dicho siempre, mi objetivo con todo esto es poner un límite al respecto que hay entre los medios de comunicación y nosotros como actores, en donde ya no se puede no solamente utilizar nuestra imagen sin nuestro consentimiento con fines de lucro, sino también tergiversando y dañando nuestra intimidad, nuestra dignidad, nuestra imagen con ese tipo de publicaciones."