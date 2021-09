Luto en la TV: Hallan muerto a famoso actor de Disney; lo vetaron por ser gay y cayó en drogas

Comparta este artículo

Las Vegas, Estados Unidos.- Tras triunfar como estrella de Disney desde pequeño, el querido actor Tommy Kirk fue encontrado muerto en su casa por su vecino a los 79 años de edad.

Tommy, quien protagonizó el icónico filme de 1957, Old Yeller (Fiel amigo), fue hallado sin vida en su casa por su vecino este martes por la noche, según informes de TMZ. No se sospecha que haya sido asesinato, sin embargo, no se ha confirmado causa de muerte.

Algunas de las cintas en las que participó fueron El extraño caso de Wilby, Un sabio en las nubes (la versión original de Flubber y el profesor chiflado), su secuela El sabio en apuros o Los robinsones de los mares del sur, entre otras.

En cuestión de series, se volvió una estrella también en la televisión gracias a The Hardy Boys Mysteries, una serie incluida dentro del programa The Mickey Mouse Club.

El doloroso final del histrión, quien llevaba actuando desde su adolescencia en varias películas de Disney, sucedió luego de que él viera su carrera truncada por su orientación sexual, pues era homosexual.

De acuerdo con reportes, el propio Walt Disney se refería a él como su "amuleto de la suerte", sin embargo, en 1964 sus jefes descubrieron que el actor tenía un romance con otro hombre, lo que acabó con su carrera en la empresa.

Cuando tenía 17 o 18 años, acepté por fin que era gay y que eso no iba a cambiar (...) No sabía qué consecuencias iba a tener eso, pero tenía el presentimiento de que iba a destruir mi carrera en Disney, y seguramente también toda mi carrera como actor", dijo Kirk hace unos años.

El estudio lo dejó fuera y el actor empezó a tener problemas con las drogas. Cuando al fin tuvo una oportunidad entre sus manos en 1965 para actuar junto a Dean Martin y John Wayne, fue arrestado por posesión de marihuana y lo perdió.

Ahí acabó su carrera artística, sin embargo, pudo salir adelante fuera de la actuación y montó un negocio de tapicería. En el 2006, Disney le otorgó el título de 'Leyenda Disney', luego de haberlo dejado en la calle tras descubrir que era gay.

Fuente: TMZ, Daily Mail UK y 20 Minutos