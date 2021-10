¡Sale del clóset! Tras dejar TV Azteca por Televisa, conductor de 'Hoy' grita su amor por su novio

Ciudad de México.- Como nunca antes, un querido conductor del programa Hoy de Televisa se sinceró sobre su noviazgo con un actor de teatro y cine, quien presuntamente era amigo de su expareja, Luja Duhart.

Se trata de Lambda García, de 34 años, quien asegura que está más feliz que nunca en su relación. Aunque el conductor ya ha tenido varios novios y no necesitó "salir del clóset", esta es la primera vez que da tantos detalles sobre su pareja.

Y esque el presentador del matutino de Las Estrellas, quien antes formaba parte de las filas de TV Azteca como actor, anda desde hace 5 meses con Diego Oseguera, de 31 años de edad.

En entrevista exclusiva con TVNotas, Lambda contó que está en un gran momento de su vida personal y laboral.

Al hablar de Diego, abrió su corazón y dijo que estos cinco meses a su lado han sido muy divertidos y llenos de aprendizaje.

Al hablar de cuándo podrían formalizar su relación, el conductor fue tajante al declarar:

No sé, nadie puede escribir lo que viene, yo creo que me caracterizo por ser muy libre en ese aspecto. Si se da, será increíble; si no se da, no se dio, pero a final de cuentas si no le ponemos nombre y dejamos que las cosas fluyan, sería mejor, por eso hay que darle tiempo al tiempo y no tratar de forzar nada".