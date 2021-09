¡Terror en Televisa! Mhoni Vidente ve devastador futuro para Inés Gómez Mont: "Le hicieron brujería"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La aclamada astróloga Mhoni Vidente una vez más causó mucha polémica con las predicciones que lanzó y es que recientemente reveló que ve un devastador futuro para la conductora de Televisa Inés Gómez Mont.

Como es bien sabido, la excolaboradora de Ventaneando y otros proyectos de TV Azteca y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga fueron ligados al Caso Querubines y son señalados de diversos delitos como peculado (malversación de fondos), delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ascienden a los 3 mil millones de pesos (unos 150 millones de dólares).

Hace unos días la comadre de Galilea Montijo sacó un comunicado en el que se autonombra inocente, pero jamás habla de su esposo y para Vidente esto es sinónimo de que su relación con Víctor Manuel ya terminó:

Inés hace una declaración en la que se defiende sola, no defiende al marido, para mí que ya se separaron", mencionó.

No obstante, la pitonisa indicó que Inés sí estaría directamente involucrada en los delitos antes mencionados y que por ende, sí tendrá que pagar por ellos en prisión: "Ella estuvo involucrada, pero algo le hizo perder la sensatez de decir 'si mi marido está involucrado, pues yo no me involucro, pero Inés firma completamente el acta constitutiva de los negocios, por esto está implicada"

Sin embargo, Mhoni afirmó que las difíciles situaciones a las que se ha enfrentado Gómez Mont son producto de una supuesta brujería. Recordemos que hace un par de años la famosa estuvo delicada debido a un par de tumores en la cabeza.

Todo lo que está pasando con Inés es una brujería muy fuerte que le hicieron...Yo veo que esta brujería es muy fuerte, porque primero lo del cáncer, luego del tumor, el pleito legal por esta situación que la quieren meter presa no era lógico que yo la veo presa".

