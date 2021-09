¡Trágico! Hija de actor de Televisa lo 'desenmascara'; la violó desde niña y acabó en psiquiátrico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Valentina Crespo, hija de 15 años del actor de Televisa y exGaribaldi Ricardo Crespo, quien lo denunció por violación y lo acusó de abusar de ella desde que tenía 5 años de edad, hace un duro reclamo que estremece al espectáculo: le quitaron su niñez e inocencia.

La joven denunció a su propio padre de presuntamente abusar de ella desde la infancia. Por esta razón, él fue detenido en febrero de este año por el delito de corrupción de menores de edad. Actualmente se encuentra preso, vinculado a proceso en el Reclusorio Sur.

Aún sigue el proceso legal del histrión y su hija ha podido salir adelante mediante la ayuda profesional terapéutica y psiquiátrica, además del apoyo de su familia y amigos. Además, ha alzado la voz en redes sociales tras mantenerse en silencio durante muchos años.

La joven ha hablado abiertamente del terrible abuso que sufrió a forma de apoyo para los que tienen miedo de hablar, además de pedirles denunciar a sus abusadores. Aunque ha hablado antes de lo que sucedió, apenas hasta ahora decidió dar más detalles.

En un desgarrador video replicado en medios como Ventaneando de TV Azteca y Suelta la Sopa de Telemundo, Valentina, ahora de 15 años de edad, cuenta:

Este video es difícil pero importante para mí. Yo viví abuso sexual desde que tenía 5 años por parte de mi papá, esto fue de los 5 años hasta los 14 años. Decido hablar primero con mi mamá, con mi abuelita, con mi hermano; les cuento y les pido no hacer nada al respecto todavía, pasó menos de un mes y decidí denunciar", relató.

La adolescente también compartió con sus seguidores que al igual que muchas víctimas, ella vivió mucho tiempo con culpa al ocultar lo que sufría por amenazas o pena, pero a través de la terapia, pudo darse cuenta que no era culpable de su abuso.

Me costó demasiado, no fue nada fácil para mí. Estuve 12 horas metida en una Fiscalía hablando de mi tema por horas pero creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Hasta el día de hoy llego a pensar que sí fue mi culpa ¿pero saben qué? fueron peores esos años que tuve guardado eso porque me estaba matando por dentro sola, por caer en la manipulación, por vergüenza, por amenazas".

Aseguró que de todo lo que le pasó quiere sacar algo bueno y agradeció haber alzado la voz, ya que considera que es muy injusto que a un niño le "roben la inocencia".

Yo, haberlo hablado, fue como quitarte miles de cuchillo que traías clavados en todo tu cuerpo, en tu corazón, en tu mente. Cuando sufres abuso te quitan tu integridad, tu niñez, tu inocencia... no es justo, no lo merecías; el abuso sexual es un trauma que nunca se olvida pero sí se supera".

Alentando a quienes están sufriendo cualquier tipo de agresión para que hablen, Valentina insistió en que no se dejen llevar por el miedo, porque ellos no hicieron nada malo y no tienen la culpa.

Si nos unimos, podemos hacer que esto deje de pasar... me duele demasiado saber que hay tantos niñas y niños callados, sufriendo por dentro... porque sé cómo es y el sufrimiento y dolor que sientes día a día", finalizó.

