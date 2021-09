Tras 13 años en Televisa y sin exclusividad, exconductora de 'Hoy' llega a 'VLA' con da dura noticia

Ciudad de México.- La conductora y actriz Malillany Marín, quien presuntamente perdió su contrato de exclusividad en Televisa en 2017 y formó parte del programa Hoy, apareció en el matutino de la competencia Venga la Alegría esta mañana y y dio una dura noticia en exclusiva.

La originaria de Cuba es recordada por haber conducido el matutino de Las Estrellas en 2015 bajo la producción de Carla Estrada y además por haber estado en producciones como Rebelde, Hasta que el dinero nos separe y Dos hogares.

Sin embargo, años atrás se dijo que dejó la empresa donde trabajó más de 13 años porque estaba molesta de que le quitaran su exclusividad.

En 2018 se fue a Telemundo para participar en la bioserie del fallecido José José y posteriormente llegó al programa Cuídate de la Cámara.

Durante la mañana de este jueves 30 de septiembre, Marín reapareció en la pantalla de TV Azteca tras brindar una entrevista exclusiva al matutino de espectáculos donde hizo una dolorosa confesión.

La ahora empresaria de 40 años relató que al igual que muchas mujeres, ella también ha vivido episodios de violencia con sus exparejas y así lo contó:

El maltrato psicológico por supuesto que existe y la gente que te trata de hacer menos y de cortar las alas, también existe... he vivido bastantes cosas fuertes y no quiero entrar en detalles, son dolorosas, tienen una cicatriz en el corazón, son cosas que hasta me da pena acordarme", dijo la exnovia de José Manuel Figueroa.