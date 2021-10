VIDEO: ¿Y el apoyo? Andrea Legarreta se niega a declarar sobre el caso de Inés Gómez Mont

Ciudad de México.- Diferentes personalidades del medio del espectáculo ha expresado su apoyo hacia la conductora Inés Gómez Mont, luego de que salió a la luz que hay una orden de aprehensión en su contra por parte de autoridades mexicanas.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Tras la noticia, Gómez Mont escribió un comunicado en sus redes sociales, asegurando que ella y su marido no habían tenido acceso a esa orden ni a las pruebas que la justifiquen, pero se están preparando para enfrentar ese proceso legal.

Sin embargo, quien prefirió mantenerse neutral respecto al tema fue Andrea Legarreta, la cual fue cuestionada por la prensa sobre su opinión de la situación, a lo que la conductora de programa Hoy se mostró hermética y evitó dar un juicio.

Yo creo que este es un tema muy delicado del cual prefiero no emitir ninguna opinión. He convivido mucho con ella, sin embargo, le tengo cariño y respeto a su familia y sinceramente no voy a comentar más de esto", dijo para la cámara de De Primera Mano