Adiós 'VLA': Productor enfurece y corre a dos integrantes de TV Azteca por traición ¿con Televisa?

Ciudad de México.- El productor de Venga la Alegría, Sergio Sepúlveda, habría enfurecido por un grave error cometido en vivo por dos integrantes del matutino, por lo que los habría despedido de TV Azteca. ¿Los traicionó con Televisa?

Según el youtuber Dael Quiroz de Arguende TV, luego de que tuvieran que sacar a la actriz de Televisa Lyn May del reality ¡Quiero Cantar! porque se rehusó a presentarse tras arremeter contra los jueces, es que dos personas presuntamente perdieron su trabajo.

Y esque en el matutino mostraron el video de la vedette haciendo pedazos a los jueces y hasta diciendo con insultos que le ponían muy mala calificación cuando ella no se la merecía, afirmando que el público la apoyaba pero ellos no.

Incluso, en su enojo, la vedette fue más allá y reveló que ella sabía que el "el productor ya tiene ganador", lo que presuntamente molestó a Sepúlveda.

Quiroz agregó que por este grave error, catalogado como traición pues echó de cabeza al matutino ante el público, Sepúlveda habría pedido la cabeza "del editor y master de piso".

Por otro lado, al parecer Lyn quedó en buenos términos con Sepúlveda pero en su cuenta de Instagram siguió arremetiendo contra el reality, pues escribió:

Querido público, solo quiero aclarar que yo me fui de #vengalaalegria No se me permitió cantar los temas que yo quería. Pero muy pronto vuelvo con mi gira para que me vean en vivo y directo. Les deseo la mejor suerte a todos los participantes de #quierocantar siempre #lynmay".