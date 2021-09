¡Es gay! Actriz de Televisa descubre infidelidad de su pareja con un amigo: "Los vi besándose"

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de Televisa hizo una inesperada confesión, al revelar que descubrió a una de sus parejas siéndole infiel en su propia casa ¡con otro hombre!

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la actriz venezolana Gaby Spanic, quien actualmente forma parte del reality La Casa de Los Famosos en Telemundo pero que próximamente estará en la pantalla de Televisa para el melodrama Si nos dejan, donde dará vida a 'Fedora Montelongo'.

Y esque estaban platicando dentro del reality cuando las cámaras captaron esta conversación: "¿Nunca les ha pasado que hayan tenido una pareja y de repente resulta que era gay?", dice Gaby.

"Sí", le responde Verónica Montes. "Yo estaba con dudas y Alicia me confirmó", dijo, a lo que la artista de 47 años responde contando lo que a ella le pasó:

Fue entonces que la venezolana reveló que ahí mismo, en su propia casa, se enteró de la traición de su entonces pareja con su amigo. La actriz de La Usurpadora reveló que vivía con él, pues llevaban una relación de varios meses.

"Tenía grabación, estábamos viviendo juntos. Viene un amigo a visitarlo, mi llamado fue muy temprano y él lo sabía. El otro actor con el que tenía escenas no llegó, yo no avisé a casa que llegaría antes", mencionó.

Abrí la puerta, había música, no me vieron llegar y en el 'family room' los vi besándose. Me quedé en shock. Lo único que me pasó por la cabeza es: 'Tienen 5 minutos para hacer lo que ustedes saben qué hacer'. Me subí y ya se fueron", dijo.