Ferka, exactiz de TV Azteca, se hace arreglito en el rostro: "Nunca me había hecho nada"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- María Fernanda Quiroz, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Ferka, sorprendió a propios y extraños al revelar que se está sometiendo a un procedimiento estético y aseguró que es el primero que se realiza.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

A través de sus historias de Instagram, la exparticipante de Guerreros 2020 confesó que tras un accidente su nariz quedó con una pequeña protuberancia, la cual ya comenzó a eliminar con el uso de ácido hialurónico.

La exactriz de TV Azteca detalló que este procedimiento lleva por nombre rinomodelación y se animó a hacérselo después de ver los buenos resultados que dejó en su novio y padre de su recién nacido, Christian Estrada.

"Después de ver a Chris, me animé a que (el doctor) me ayudara con mi joroba de la nariz (me la hice por un golpe), me dio un piquetito para alinear", dijo.

Ferka aclaró que no le molestaba el bultito que se hacía en su tabique tras el accidente que sufrió en el pasado, sin embargo, aprovechó que no es un proceso complicado para emparejar su nariz.

"Así las cosas… la verdad me animé con un piquetito para emparejar mi nariz; nunca me había hecho nada y la neta tampoco me estorbaba mi joroba, esto se llama rinomodelación", expresó.

Por último, Ferka señaló que ya tenía muchas ganas de probar la rinomodelación con ácido hialurónico, pero decidió esperar hasta el nacimiento de su hijo Leonel para realizarlo, ya que el procedimiento estético no era recomendable durante el embarazo.

"Ya tenía muchas ganas de hacerlo, por fin ya me tocó a mí porque en el embarazo no se puede, pero en lactancia no hay nada de riesgo con estos retoques, entonces me puse ácido hialurónico en estás arruguitas porque sí está cañón", concluyó.

Fuente: TV Notas e Instagram @ferk_q