Fiesta en Televisa: Tania Rincón cumple 10 años de casada y presume tiernas fotos de su boda

Ciudad de México.- La conductora de Televisa, Tania Rincón, se encuentra de manteles largos, pues ayer viernes cumplió 10 años de casada con el padre de sus dos hijos, Daniel Pérez, y como no podía ser de otra manera lo celebró con una romántica cena.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Espectáculos "La payasita Rincón": Tania Rincón modela inesperado 'look' en Televisa y la destrozan en Instagram

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora del programa Guerreros 2021 compartió una fotografía de su boda y le dedicó un extenso y amoroso mensaje a su marido, en donde le agradece por tantas enseñanzas.

"10 años de casados no son ni mucho ni poco. Son lo suficiente para reafirmar que tomamos la mejor decisión en acompañarnos y ser cómplices en sueños personales y en conjunto. En todo este tiempo juntos no he dejado de aprenderte un solo día Dani", escribió la famosa.