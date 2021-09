Golpe a 'VLA': Tras 8 años en TV Azteca, querida conductora confirma proyecto ¿en Televisa?

Ciudad de México.- Una querida conductora, quien formó parte del reality de TV Azteca Survivor México y también se integró al elenco de Venga la Alegría el año pasado, confirmó su nuevo proyecto ¿en Televisa?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Tras quedar en quinto lugar en el polémico reality, la conductora Adianez Hernández dio de qué hablar en redes sociales al sincerarse con sus fans y revelar que está preparando un nuevo proyecto.

Aunque se rumoraba que la conductora de 35 años, quien está casada con el actor Rodrigo Cachero y ha desarrollado toda su carrera en el Ajusco desde su primera telenovela Secretos de familia en el 2015, se iba a Televisa, ahora ella aclaró todo.

Tras llegar de la República Dominicana luego del intenso aislamiento en el programa, Adianez confirmó que estrena proyecto pero en su casa y no en la competencia.

Poco después, la conductora y actriz, quien estudió en el CEFAT de TV Azteca y participó en melodramas como Corazón en Condominio y Tanto Amor, confirmó que regresa a la actuación.

Tras su paso por programas como Al Extremo, Escape Perfecto y Venga la Alegría, donde incluso estuvo al inicio de la pandemia reemplazando a los conductores originales, confirmó que se integra a un unitario de la televisora, que seguramente será Un Día Para Vivir, el cual significa el regreso de Azteca a la ficción.

Adianez compartió que este viernes 3 de septiembre ya comenzó a trabajar en este nuevo proyecto y explicó: "El día de hoy vine a lectura, ensayo prueba de Covid y así".

Sin embargo, también se sinceró y comentó que pese a estar retomando sus actividades cotidianas y su trabajo, le ha costado bastante regresar a la realidad, la tecnología y las tareas diarias luego de estar en Survivor.

Oigan pues bien lo platicábamos ayer con Paco, esto del regreso a la realidad como que no te das cuenta realmente qué está pasando contigo, pero es una mezcla de emociones en las que de repente te paras, no sabes qué hacer, te sientas, dices 'no, tengo que hacer cosas', te vuelves a parar y tu mente está en muchas cosas y no está en nada, es algo como muy 'voy, vengo, voy, vengo'", dijo.