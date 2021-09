"Me hizo brujería": Tras despido, conductor 'desenmascara' a Gustavo Adolfo Infante

Ciudad de México.- El conductor Michelle Ruvalcaba, quien fue despedido de forma repentina del programa de espectáculos de Imagen TV, De Primera Mano, habría lanzado una fuerte acusación al periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante.

Luego de que en septiembre del 2020 Infante anunciara que el conductor se retiraba del programa por "una decisión corporativa" luego de tres años y medio al aire junto a él y Mónica Noguera, es que salieron a la luz varios roces entre ambos.

Ruvalcaba fue reemplazado rápidamente por la conductora Addis Tuñón, sin embargo, el presentador se mantuvo hermético durante varias semanas sobre los detalles de su salida, hasta que rompió el silencio para aclarar varias especulaciones.

Aunque no mencionó el nombre de Gustavo Adolfo Infante directamente, era claro que hablaba de su excolega al mencionar que ya había escuchado que había pedido 'su cabeza'.

Yo ya les conté lo que pasó. ¿Por qué me corrieron de 'De Primera Mano'? Porque así me dijeron un día: 'Tu perfil no encaja aquí y te tienes que ir'. Yo había escuchado que un compañero aquí, ustedes seguramente ya saben quién es, pidió mi cabeza. Eso sí ya me lo habían comentado pero tampoco me pondré a investigar", dijo entonces.