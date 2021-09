¿Problemas en TV Azteca? La furia estalla en 'MasterChef Celebrity' por culpa de estos famosos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado viernes, 3 de septiembre, el calor de la furia incendió a la cocina más famosa de México, 'MasterChef Celebrity', cuando hubo una racha de enojos, indirectas y malos entendidos, de los cuales, William Valdés, Paty Navidad y José Joel fueron los protagonistas.

Todo comenzó cuando el chef Herrera y William Valdés entraron en controversia cuando el experto le llamó la atención al actor, al expresarle que el concurso no trataba de complacerse a sí mismo, sino a él como especialista de la cocina.

No se trata de tu gusto, es el mío.

Por su parte, Valdés no parecía nada contento con esta situación, ya que en las entrevistas individuales, declaró que Herrera podía meterse en problemas si los seguía buscando.

Soy cubano y si le sigue, va a encontrarse con el muro.

Sin embargo, es posible que las cosas que suavizaran minutos más tarde, cuando el chef reconoció que el cubano, tuvo una buena ejecución al preparar su mole, sin embargo, no pudo evitar burlarse al declarar que la frase: 'los últimos serán los primeros', únicamente es dicha por gente "resentida".

Pero los conflictos no quedaron ahí, ya que, en determinado punto del programa, Paty Navidad tuvo su propia polémica al subir al balcón, momento en el que dijo una frase que molestó a varios de sus compañeros.

¡Ay, qué bonito es estar con los que sí saben!

Pese a que momentos más adelante, la actriz intentó retractarse indicando que no lo había dicho para molestar a quienes se quedaron en la parte de abajo, esto no eliminó la molestia de los demás concursantes, mientras que hubo otros que no le tomaron tanta importancia.

La última polémica de la noche fue la de José Joel, hijo de José José, quien, tras estar en la cuerda floja, fue salvado de último momento por los chefs, esto no fue del agrado de los demás concursantes, quienes concordaron que sería el tercer eliminado.

