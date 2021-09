Traición a 'VLA': Tras dejar 'Hoy' por exclusividad con TV Azteca, conductora vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Una querida conductora, actriz y comediante, quien en el 2020 formaba parte del programa Hoy pero sorprendió hace unos meses al firmar contrato de exclusividad con TV Azteca, sorprendió al reaparecer en las filas de Televisa.

Ella es Liliana Arriaga en su icónico personaje de 'La Chupitos', una mujer de aspecto desaliñado cuya actividad favorita es beber y hacer reír con sus ocurrencias. La divertida comediante pertenecía al matutino Hoy, pero de repente, se cambió al Ajusco.

Es por eso que su presencia en Televisa sorprendió a más de uno, ya que apenas en octubre del 2020 fue firmada como talento exclusivo de TV Azteca por Alberto Ciurana, quien era entonces director de Contenidos antes de su fallecimiento en marzo de este año.

Y esque la comediante había estado en programas del Ajusco como Venga la Alegría, Todos quieren fama, La Resolana y hasta Ventaneando luego de abandonar el matutino Hoy, sin embargo, al parecer todo cambió y la querida conductora volvió a Televisa.

Luego de que en 2019 se rumorara que había sido vetada de la empresa luego de irse a vivir a Estados Unidos y se integrara a las filas de Estrella TV, al parecer 'La Chupitos' ya fue perdonada pues llegó a Miembros Al Aire e hizo que todos murieran de la risa.

La comediante primero puso a prueba su imaginación para pensar en posiciones en la intimidad y le sacó varias carcajadas a los 'Miembros': José Eduardo Derbez, Paul Stanley, Mauricio Castillo y Yordi Rosado.

Quien terminó más cansado fue el hijo de Eugenio Derbez pues aseguró que casi le saca una hernia luego de que a 'La Chupitos' le tocara hacer junto a él la posición de 'La Vaquerita Voladora'.

Posteriormente, la conductora no dejó pasar la oportunidad de recordar que trabajo con el padre de José Eduardo durante muchos años en Televisa, bromeando con él y hasta diciéndole que pudo haber tenido un romance con él, pero "lo rechazó".

'La Chupitos' confesó que en su momento, rechazó al famoso comediante quien está casado con Alessandra Rosaldo, abandonando la posibilidad de darle un hermanito a José Eduardo Derbez.

Eugenio se me escapó... y eso que ninguna se le va. Yo me le fui, le dije que se quedara con la pin... peluches. ¿Yo cómo le voy a dar un hermano a mi carnal si yo como mujer no quiero tener hijos?, ¿qué tal que se me descompone el cuerpo?", dijo la conductora entre risas.