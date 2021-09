¿Cuál infidelidad? Erik Rubín presume a Andrea Legarreta en Instagram y causa sensación

Ciudad de México.- El matrimonio entre la conductora de Televisa Andrea Legarreta y el cantante Erik Rubín siempre ha estado rodeado de escándalos e supuestas infidelidades, sin embargo, ambos artistas han negado tajantemente estas situaciones.

Hace unos meses la presentadora estelar del programa Hoy les envió un duro mensaje a quienes aseguran que se mete con ejecutivos de la televisora de San Ángel para conseguir proyectos y desmintió que tanto ella como su esposo se sean infieles

Yo soy mujer de trabajo, a mí nadie me ha regalado nada, no necesito amante para tener un trabajo durante tantos años, he trabajado desde niña, muchos de los jefes que están ahora no estaban cuando era niña", mencionó Andy muy indignada.