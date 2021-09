¿Estaba borracho? Famosa actriz de Televisa exhibe a hijo de Eugenio Derbez ¡muy descuidado!

Ciudad de México.- Una característica del actor José Eduardo Derbez es ser siempre transparente y sencillo, pese a los lujos de los que vive rodeado.

Por ello, pocas veces o, quizás ninguna, se ha visto al hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo con una apariencia sucia y desarreglada, esta vez fue la excepción.

Resulta que en redes sociales, la actriz de Televisa Ariadne Díaz compartió una breve historia en su perfil de Instagram en la que precisamente aparece acompañada del conductor de Miembros al Aire.

Muy elegante, maquillada y con un look espectacular, Ari se graba a sí misma mientras dice: "Miren qué buen look, qué padre todo, qué elegante ¿no? más que nada".

Sin embargo, de repente enfoca la cámara hacia José Eduardo quien luce con el cabello abultado y despeinado, una suéter totalmente sucio y desarreglado.

'Sucito', no no no. ¡Qué galán!", dice Ariadne a José Eduardo, mientras este observa sin mencionar palabra alguna.