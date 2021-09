¿Televisa lo obligó? Integrante de 'Hoy' tomó drástica medida para obtener empleo: "Me hice la lipo"

Ciudad de México.- Sin duda alguna uno de los artistas más aclamados de todo Televisa es el conductor y actor Paul Stanley, quien es hijo del fallecido Paco Stanley y actualmente forma parte del matutino de Las Estrellas Hoy.

A lo largo de su corta pero exitosa carrera, el artista capitalino de 35 años se ha enfrentado a difíciles momentos y las comparaciones con su afamado padre no le han faltado. Sin embargo, ha tenido algunos otros retos que le han complicado hacerse de un nombre en el medio artístico.

Durante un reciente episodio del programa Miembros al Aire en Unicable, Stanley confesó que en su juventud tomó una drástica medida para obtener empleo, pues en aquel entonces el mundo de la televisión estaba lleno de estereotipos.

El integrante del matutino de Las Estrellas reflexionó sobre la medida que tomó en aquella época para mejorar su estado físico y admitió que no fue la mejor decisión e incluso confesó que sufrió de un trastorno alimenticio por su obsesión por bajar de peso.

La verdad sí, de más chavito me hice una lipo, como a los veintitantos,. crecí inseguro fui bulímico... Te lo juro, me hice esa madr... mal porque me la hice con un doctor que creo yo no era el momento".