Tras 19 años en TV Azteca y amorío con Bisogno, famosa los 'traiciona' y llega a Televisa

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien ha trabajado por más de 19 años en TV Azteca y además tuvo una relación con Daniel Bisogno, recientemente se integró a las filas de Televisa con un famoso proyecto.

La aclamada artista capitalina Frac Meric, actual esposa del exacadémico Raúl Sandoval, se unió a la televisora de San Ángel para trabajar en uno de los capítulos de la nueva temporada de Esta historia me suena.

De acuerdo con información del portal TVyNovelas, la también guapa conductora protagonizará un capítulo de la serie donde dará vida a 'Zaira', quien es una maestra de baile que perdió una pierna en un accidente junto a su hija.

La actriz pelirroja debutó en la pantalla chica en el año 2002 en el programa La Jalada producido por TV Azteca Veracruz y desde entonces había hecho proyectos solo con esta empresa, a excepción del melodrama Muy padres (2017-2018) de Imagen TV.

Su relación con Bisogno duró un poco más de cuatro años, sin embargo, pasaron por varias rupturas durante este tiempo y la prensa reveló que el romance se tornó un tanto "tormentoso".

Luego de finalizar su noviazgo con 'El Muñe', Fran unió su vida al cantante Raúl Sandoval, con quien procreó a su hijo Evan. Hace poco tiempo el exacadémico acusó al colaborador de Ventaneando de haberlo tocado indebidamente durante una fiesta y señaló que a raíz de eso acabó su amistad.

En una fiesta, una vez, con su actual esposa, que en ese tiempo era su novia, pues estamos reunidos ahí, yo creo que se le pasaron las copillas o algo y él tuvo una falta de respeto hacía mi... pues me tiró un agarrón de nueces (tocar los testículos) con la mano media escondida", declaró el cachanilla en entrevista para Chisme no Like.