Actriz de Televisa confiesa que tiene detalles sobre fuga de Larry Ramos ¿y hunde a Ninel Conde?

Ciudad de México.- La guapísima actriz de Televisa y modelo Aleida Núñez generó tremendo revuelo pues hace algunas horas dio su postura respecto a la situación que vive su colega Ninel Conde luego de que su esposo Larry Ramos se diera a la fuga en Estados Unidos.

Durante su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México, la bella artista mexicana contó que ella se enteró de la fuga del empresario a solo unos cuantos minutos, pues ella y el 'Bombón Asesino' comparten al mismo mánager y justo estaba con él cuando todo ocurrió.

Estamos en la misma oficina de producción bueno nuestro manager el señor Rubén Rojas que justo ahora estábamos en la presentación allá y nos llegó justo la noticia en ese momento, pues la verdad es que yo al igual que él también me puse muy triste, muy nerviosa por su situación porque a pesar de que no somos amigas tan cercanas si estamos en la misma agencia de representación".

Aleida explicó que conoce mucha información sobre este delicado caso de Larry y Ninel, sin embargo, afirmó que no dirá nada para no meterse en problemas.

Obviamente Rubén ha tenido comunicación con ella, estuvimos ahí de cerca, pero eso yo les puedo comentar que ha pasado, yo voy a ser muy discreta respecto a lo que he escuchado lo que he visto, porque esta situación es bastante delicada a nivel legal que a mí no me gustaría estar involucrada".