¡Es bisexual! Tras 29 años en Televisa y llegar a TV Azteca, desaparecida actriz sale del clóset

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien estuvo por 29 años en telenovelas de Televisa y hace poco estuvo en TV Azteca, soltó una fuerte confesión sobre su sexualidad y dejó en shock a todos.

Se trata de la actriz Nailea Norvind, cuyos personajes de villana en telenovelas de Televisa conquistaron el público y la catapultaron a la fama desde los 80's que debutó en la televisión.

La actriz, quien es de ascendencia noruega, dio una interesante entrevista a la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda y habló de su vida personal, el negocio que emprendió durante la pandemia y soltó tremenda confesión sobre su orientación sexual.

Nailea, quien comenzó su carrera a los 12 años en la telenovela Chispita con Lucero, tuvo su mayor éxito a los 17 años con la telenovela Quinceañera en 1987, al lado de Adela Noriega, Thalía y Ernesto Laguardia.

La actriz recordó cómo fue su papel en la telenovela: "Fui una antagónica en una historia de jóvenes pero todo e tono de actuación era muy naturalista y la maldad estaba más bien en la trama, en lo que se escribe y tú haces lo que el cuento te indica que haces pero no me dedicaba a tratar de hacer a la mala", reveló.

También habló sobre cómo se fue consolidando como una de las mejores villanas de la pantalla chica, al haber estado en exitosos melodramas como Cuando llega el amor (1990), Preciosa (1998), Abrázame muy fuerte (2000), Amigas y rivales (2001), La candidata (2016) y Cuna de Lobos (2019).

Les va gustando mi trabajo de antagónica y se viene toda la cadenita de otra villana y otra villana", recordó.

La artista contó cómo sucedió su retiro, luego de terminar la telenovela Cuando llega el amor en 1990. Nailea relató que se retiró de la actuación 8 años porque se casó, aunque volvió luego de su divorcio en 1998.

Me enamoro y por eso me retiré en ese momento de mi carrera pero si no me hubiera retirado, abrió mis ojos ese personaje (en 'Cuando llega el amor') porque René Muñoz ya estaba preparando un spin off de 'Alejandra' y bueno pues, en la vida a veces tenemos que elegir. Cuando eliges algo, renuncias a otra cosa y pues renuncié a esa parte y no me arrepiento".

Contó que no hace tantas telenovelas porque actualmente ya no le interesa tanto como el teatro o el cine, además de que se ha vuelto más selectiva.

No las hago tan seguido, tampoco me retiro tantos años como Adela Noriega, yo más que nada mi año perfecto es cada año hacer una película, una obra de teatro y una pieza de televisión para también disfrutar mi vida".

Al hablar de que ahora la prensa es distinta y está en otra época donde los escándalos se hacen muy grandes debido a las redes sociales, es que Mara le pregunta sobre la fotografía que subió su hija Tessa Ía dándose un beso con la cantante Marian Ruzzi.

La imagen causó controversia y hubo quienes se preguntaban si la actriz había salido del clóset con eso, pues aunque no dijeron explícitamente que sean novias, la gente las felicitaba en los comentarios.

"Tessa sube en su Instagram con su amiga, pareja o lo que sea y entonces...", le dice Mara, a lo que Nailea sorprende con su declaración, pues reveló que ella siente que trae lo bisexual dentro.

Totalmente adhoc a las Norvind, la bisexualidad ha estado en nuestra familia... no sé si mi abuela, yo creo que mi abuela no nos quiso contar, mi mamá era una mujer bisexual, yo pues solo me han conocido parejas hombres pero siento la bisexualidad dentro de mí porque tenemos lo femenino y masculino dentro de nosotros".

Además, contó que a ella no le importa si alguien es gay o no, pues ella vive libre y sin etiquetas: "A mi otra hija le hicieron una nota pensando que ella era la gay; Tessa estaba más chiquita y decía: '¿por qué no me sacan a mí?' o sea qué importa, yo no creo en etiquetas o que nos cataloguen de ninguna forma y yo admiro que puedas vivir de acuerdo a lo que estés necesitando en cierto momento de tu vida. Admiro eso y lo respeto".

Nailea también habló de su negocio de kefir de agua y de leche, unas bebidas orgánicas que empezó a vender en tianguis para tener ingresos extra durante la pandemia, luego de meterse a un taller de fermentos. Todos están hechos para cuidar la salud y digestión.

Hace un par de semanas incluso estuvo en TV Azteca, en el programa Ventaneando para hablar de su trabajo y promocionar su negocio de bebidas, a las que se refiere como 'alimento sagrado' o elixirs.

Aunque desde 2019 no ha trabajado en un proyecto en Televisa, se ha mantenido activa en teatro y cine. Su más reciente proyecto es la serie Amarres, el cual seguramente se convertirá en todo un éxito.

