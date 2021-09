¿Le fue infiel? Conductor de Televisa traiciona a Lucero y exhibe por qué se divorció de Mijares

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico conductor de Televisa Pepillo Origel, quien hace varias décadas formaba parte de TV Azteca y hasta estuvo en Ventaneando, soltó tremendo secreto sobre la querida Lucero y su divorcio de Mijares.

Y esque Pepillo estuvo de invitado junto a Maribel Guardia en el programa de Unicable Faisy Nights, donde jugaron a la dinámica 'Me lo dijo un pajarito', la cual consistía en sacar al azar un papel con el nombre de un famoso y el presentador tenía que contar el mejor chisme que se sabía de esa persona.

El primer nombre que salió fue el de la querida actriz y cantante Lucero, y aunque en un inicio Pepillo dijo que no le conocía escándalos y siempre ha sido alguien muy tranquila, luego reveló la verdadera razón por la que habría terminado su matrimonio con Mijares. ¿Le fue infiel?

Pues mira... que Lucero ha llevado una vida sin escándalos".

"¿Pero por qué se divorció de Mijares?", le preguntó Faisy, a lo que Origel sin titubear dijo entre risas: "Yo creo que se aburrió de Mijares".

Mañana: 'Pepillo: Lucero se aburrió de Mijares", comentó en broma Mariana Echeverría.

Luego, le tocó hablar de Gabriel Soto y el conductor dijo que mejor se la llevaba con cuidado "porque luego demanda, como le hizo con Laura Bozzo", aunque al final solo dijo que era un hombre muy 'ojo alegre'.

Es de corazón alegre, me cae muy bien. No creas que tengo miedo de nada pero desde que lo conozco me cae muy bien pero de que es pit... alegre es pit... alegre".

Y aunque dijo que después de salir del programa lo iban a "linchar" de tanto ventilar secretos, al periodista de espectáculos le tocó el nombre de la actriz y conductora Verónica Castro, quien fue la única famosa de la que se negó a decir algo porque "se le tiene un respeto muy grande".

Los otros famosos que no salieron bien librados del chisme fueron Dalilah Polanco, de quien en un inicio Pepillo dijo no le conocía nada pero luego reveló: "Andaba con Eugenio Derbez y no la peló... la dejó Derbez es la verdad" y Pablo Montero, quien aseguró que todo mundo sabe que es un "pit... loco".

Matrimonio de Lucero y Mijares

Cabe recordar que Mijares y Lucero se casaron en 1997 en una boda de ensueño que fue transmitida por Televisa. Luego de 14 años de matrimonio e hijos en común, la pareja se divorció en 2011.

La protagonista de la telenovela de Televisa Soy tu dueña (2010), que actualmente está siendo retransmitida por el canal de Tlnovelas, tiene una relación con el empresario Michel Kuri, sin embargo, trabaja con su ex, pues ambos son jueces en el programa de Las Estrellas El Retador.

Incluso, este domingo causó conmoción Itatí Cantoral, a quien 'balconearon' en pleno programa pues revelaron que ella estaría enamorada del exesposo de Lucero y mostraron las pruebas, que dejaron boquiabierta a Lucero.

¿A qué mujer no le va a gustar Manuel Mijares? A todas, incluyéndome a mí. Me parece un hombre ideal, fantástico. (...) Si mi comadre Lucero es un poquito compartida, yo sí le ponía unos besos a Manuel Mijares", dijo Itatí, dejando en shock a todos.

