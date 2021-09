Mi horóscopo de hoy lunes 6 de septiembre 2021: Predicciones de Mhoni Vidente para mi signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Que tengas una nueva semana llena de bendiciones! Para que concretes todo, Mhoni Vidente te comparte el horóscopo de hoy para tu signo zodiacal; conoce cuáles son las predicciones para el amor, dinero y trabajo de este lunes 6 de septiembre del 2021.

Aries

Hoy soluciona los problemas con su pareja. Si tiene una deuda que saldar, es el momento ideal. Aunque tenga razón, cuidado con las discusiones laborales. Gozará de un tono físico envidiable.

Tauro

Nuevas y grandes sorpresas para usted en el ámbito amoroso. Su economía va bien, pero no gaste en exceso. En el trabajo, su vida puede dar un giro importante. La meditación ayudará a su salud.

Géminis

En el amor, no mire hacia atrás y actúe según le dicte su corazón. Revise su economía, controle los gastos. Si acaba de cambiar de trabajo, no se ponga nervioso; todo saldrá bien. Cuídese haciendo deporte.

Cáncer

Para el amor, está en un intenso y romántico momento. Su nueva inversión necesita tiempo, tenga paciencia. Día poco propicio para tomar decisiones en el trabajo. Ha subido de peso, no se relaje.

Leo

Se vienen discusiones frecuentes con su pareja, guarde la calma. Tener negocio propio siempre ha sido su ilusión, ¡arriésguese!. El trabajo será el centro de sus actividades. Tiene que cuidar más su salud. Deje las envidias.

Virgo

Llamará a un antiguo amor. Los apuros económicos desaparecen poco a poco. Su gran emoción laboral que le llevará lejos. Protéjase la garganta si sale por la noche. Todo mejorará para usted.

Libra

Está inspirado y podrá enamorar a una persona amada. Dispondrá del dinero que necesite gracias a un familiar. Etapa de reflexión y búsqueda de nuevo trabajo. Cuídese, haga ejercicio.

Escorpio

Con el amor, conseguirá ese ansiado equilibrio. No se agobie porque sus acciones hayan bajado, espere. Éxito en los estudios o en el trabajo. Va a encontrarse algo inquieto y nervioso.

Sagitario

Las dudas son malos consejeros en las relaciones. Reflexione sobre la oferta económica que le hicieron, quizá le conviene. Trabaje con diligencia. Si su trabajo es sedentario debe hacer alguna actividad.

Capricornio

Estará un poco celoso de su pareja. Bien de dinero, aproveche para hacer regalos a su familia. El trabajo le ofrecerá bastantes satisfacciones. Anote en su agenda la revisión de la vista.

Acuario

Exige demasiado y eso afecta a su relación amorosa. Utilice el dinero extra para abonar alguna deuda. De momento no habrá ningún cambio laboral. Hoy es el día de apuntarse a esas clases de baile.

Piscis

Mejorarán las relaciones sentimentales. Empiece a ahorrar para cubrir los gastos venideros. No se culpe por los problemas en el trabajo. No se deje deprimir por el miedo, no conduce a nada.

