Muere Jean-Paul Belmondo una leyenda del cine francés; trabajó en más de 80 cintas

Ciudad de México.- Una leyenda del cine francés falleció este 6 de septiembre sin que hasta el momento se haya revelado la causa. Se trata de Jean-Paul Belmondo, cuyo talento fue reconocido a nivel mundial en 1960 cuando participó en la cinta À bout de souffle, para convertirse en una de las figuras de referencia de la Nouvelle Vague.

Durante su basta carrera se dedicó también a la producción y dirección tanto del séptimo arte como de teatro, sin embargo, este lunes su vida se ha apagado, con 88 años.

"Estaba muy cansado desde hacía algún tiempo. Se apagó tranquilamente", contó Michel Godest, el abogado de 'Bébel', a medios de comunicación.

Belmondo apareció en un total de 92 películas, entre ellos, cortos y papeles menores, bajo la mirada de distintos cineastas, como Jean-Luc Godard, François Truffaut, Louis Malle o Claude Chabrol.

También lo envolvió la crítica a partir de que decidió desenvolverse en el cine comercial, dejando de lado el cine-arte. Por lo cual lo acusaron de desperdiciar su potencial.

"Cuando un actor tiene éxito, la gente le da la espalda y dice que ha tomado el camino más fácil, que no quiere esforzarse ni correr riesgos, pero si fuera tan fácil llenar los cines, entonces el mundo del cine estaría en mucho mejor estado de salud de lo que está. No creo que me hubiese mantenido en el foco durante tanto tiempo si hubiera estado haciendo cualquier basura antigua. La gente no es tan estúpida"