Tragedia en la TV: Hallan muerto a actor por sobredosis; así fue su último VIDEO antes de morir

Nueva York, Estados Unidos.- Un famoso actor fue encontrado muerto a sus 54 años en su departamento rodeado de parafernalia de drogas. Extraoficialmente se dice que su deceso habría sido por una presunta sobredosis.

Se trata del actor de Hollywood Michael K. Williams, mejor conocido por su rol como 'Omar Little' en la serie de televisión The Wire, la cual estuvo al aire del 2002 al 2008.

Según TMZ, se presume extraoficialmente que la causa de muerte habría sido por una sobredosis. De acuerdo con autoridades, el histrión fue encontrado sin vida en su departamento de Brooklyn, Nueva York este lunes luego de que un familiar no supiera de él en días y fuera a revisar cómo estaba.

El actor fue encontrado en la sala de su casa y en la mesa encontraron parafernalia de drogas, sugiriendo que habría muerto por una aparente sobredosis. Su fallecimiento fue confirmado primeramente por el NY Post.

Luego de años de tener roles pequeños en la televisión y en el cine, Williams se catapultó a la fama como 'Omar', un criminal homosexual, callejero y muy crudo en la serie de HBO The Wire, la cual le hizo ganarse el reconocimiento de la crítica y la adoración de sus fans.

Michael también participó en la serie de televisión Boardwalk Empire como 'Chalky White'. De igual forma trabajó en The Night Of, Lovecraft Country y películas como 12 Years a Slave y Assassin's Creed.

Williams fue nominado al Emmy cinco veces. Le sobrevive su hijo Elijah. Una de las características más notorias del actor era la cicatriz que tenía en el rostro, producto de una riña en la que se involucró -y en la que casi muere- cuando tenía 25 años.

Esa cicatriz ayudó a catapultar su carrera en la actuación, pues dio pie a que lo llamaran para participar en videos musicales y trabajos interpretando a 'delincuentes' en shows de TV.

En su última publicación en Instagram hace unos días, el actor compartió un video del actor y comediante Tracy Morgan, quien dio un mensaje que resultó bastante conmovedor, pues en cierta manera hablaba de una despedida y una lección de vida.

No lloren por mí. Ok, tuve un accidente muy desafortunado pero no lloren por mí. Lloren por otros. Mi abuela decía: cuándo crees que te está yendo mal, a otros les está yendo peor. Hay gente en el mundo quien no tiene a quién amar y que nadie los ama. ¿Qué es la felicidad? Lo que sea que creas está mal, es mucho más simple. ¿Saben lo que es la verdadera felicidad? Tener algo que te motive, algo que esperas".