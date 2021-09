¡TV Azteca la corrió! Tras quedar desfigurada y 30 años en Televisa, actriz hace fuerte confesión

Ciudad de México.- La polémica vedette y actriz Lyn May sigue dando de qué hablar luego de que anunciara que a sus 68 años estaba embarazada y volvería a ser madre junto a su supuesta pareja 38 años menor, el cantante Markos D1.

Luego de su salida de Venga la Alegría de TV Azteca este viernes en medio de un tremendo berrinche al negarse a salir al escenario en el reality ¡Quiero Cantar!, la actriz que estuvo durante más de 30 años en Televisa y triunfó en el cine de ficheras hizo una fuerte confesión en el programa de Telemundo Suelta la Sopa.

Y esque después de que desatara la polémica en el Ajusco y los dejara plantados en medio de una serie de insultos y críticas, ahora hizo una impactante confesión en Telemundo.

Al ser cuestionada sobre su supuesto embarazo de "mellizos", dijo que sus antojos han sido tamales de elote y confesó que hasta se comió dos. Incluso, al hablar de su vida sexual, la vedette dijo que su deseo ha aumentado, "esté o no esté" su supuesta pareja.

Me acabo de echar dos tamales (...) Mira, si no está Markos, yo lo hago esté o no esté", comentó sin tapujos.

Sin embargo, luego de caer en varias contradicciones, la vedette soltó tremenda bomba luego de que el reportara le mencionara a famosas que usaron un vientre de alquiler para tener a sus hijos, ya que Lyn admitió que su bebé (o bebés) también llegarían por esta vía:

Me estás descubriendo, no les quiero decir pero más o menos, por ahí va".

"¿Hay una posibilidad de que hayas rentado un vientre?", le cuestiona el reportero y la actriz sin titubear le contestó: "Sí" y dio sus razones:

Además, aseguró que Markos, el supuesto padre, correrá con todos los gastos: "Claro, y el papá tiene dinero (...) Hay muchos famosos que lo han hecho, ¿por qué yo no?", finalizó.

Por otro lado, mientras que algunos de los conductores del programa la defendieron, otros no estuvieron tan de acuerdo en aplaudirle.

Mientras que unos le aplaudieron que ha salido adelante de la pobreza, abuso y hasta de quedar con el rostro desfigurado por un mal procedimiento estético, otros se le fueron encima en críticas, cuestionando un embarazo a su edad y sus polémicas declaraciones.

La actriz mexicana de ascendencia china ha estado acaparando titulares desde hace varias semanas que anunció su supuesto embarazo. Apenas hace unos días estuvo con la periodista Mara Patricia Castañeda y habló en la entrevista de los duros sucesos a los que se tuvo que enfrentar durante su vida.

Nuevamente se sinceró acerca de la mala experiencia que tuvo cuando apenas tenía 30 años y aceptó que le inyectaran aceite en la cara con el fin de mejorar su estructura, razón por la cual terminó desfigurada y pensó seriamente en quitarse la vida.

Yo me quería morir, me veía al espejo y sí, me quería morir, decía: 'Yo mejor me muero, para qué estoy aquí'", recordó.