Yanet García, exconductora de Televisa, se escapa a la naturaleza y modela escaso 'outfit'

Nueva York, Estados Unidos.- Desde hace unos cuantos días, Yanet García se ha dedicado a disfrutar de los días libres y pasear un poco por los bellos parajes de Nueva York, a dónde se mudó tras romper con su novio, Lewis Howes.

De esta manera, la exconductora de Televisa actualizó su cuenta de Instagram con varias fotografías donde se muestra en diferentes lugares de la naturaleza, mismos que aprovechó como escenario para tomarse coquetas fotografías.

En una de las imágenes, la llamada 'Chica del Clima', se muestra en un bello bosque mientras modela un pequeño conjunto de lencería en color negro, el cual dejó en evidencia la sorprendente anatomía que posee.

Por otro lado, se dejó ver durante su viaje por alguna cálida playa, instantánea en la que posa de espalda a la cámara, mientras presume su piel bronceada y hace alarde de la parte de su cuerpo que más suele ser aplaudida.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de sus más de 14.1 millones de seguidores fueron los escasos atuendos que la regiomontana utilizó, pues estos permitieron observar cada una de sus cerradas curvas.

Cabe recordar que hace unas semanas, la actriz Martha Higareda fue captada junto al ex de Yanet García, y los rumores de infidelidad no se hicieron esperar. Pero ella misma lo desmintió, asegurando que él ya no estaba con la modelo cuando comenzaron a salir.

