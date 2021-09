¡Llega a 'VLA'! Tras 52 años en Televisa y sin exclusividad, querida actriz se une a TV Azteca

Ciudad de México.- Tras más de 50 años trabajando en Televisa, una querida primera actriz se une a las filas de TV Azteca en su regreso a la ficción y llega al programa Ventaneando y hasta a Venga la Alegría.

Se trata de la hija de Silvia Pinal, Sylvia Pasquel, quien oficialmente aparecerá en las pantallas de TV Azteca luego de hacer toda su carrera en la empresa de la competencia.

Luego de debutar en la televisora de San Ángel con el melodrama Los Inconformes en 1968, la actriz participó en importantes telenovelas como Mi destino eres tú, Aventuras en el tiempo, El manantial, Amarte es mi pecado, Yo amo a Juan Querendón, Antes muerta que Lichita y Doña Flor y sus dos maridos.

Yadhira Carrillo y Sylvia Paquel en 'Amarte es mi pecado' (2014)

Este último proyecto, el cual realizó en el 2019, fue el último trabajo que desarrolló en Televisa, pues en 2020 confirmó que se unía al Ajusco ya que según argumentó, ella nunca tuvo un contrato de exclusividad con Televisa.

En 2017, sin embargo, fue su primer y único proyecto en la televisora 'de al lado' con la telenovela 3 Familias, pero después regresó a Televisa. En su momento, contó que nunca tuvo miedo al temido veto por cambiarse de empresa.

Ahora, Pasquel se presentó en el programa Ventaneando con Pati Chapoy, donde habló de su regreso a TV Azteca y contó cómo fue firmar contrato con el Ajusco, aunque no de exclusividad sino "del periodo en el que dura tu proyecto, lo cual me parece muy razonable, muy lógico".

Y esque la madre de Stephanie Salas, quien compite en MasterChef Celebrity, forma parte de la nueva serie estrenada este lunes por Azteca Siete, Un día para vivir, lo que significa el regreso de la empresa a la ficción luego de que se dedicara a hacer solo reality shows en los últimos años.

Desde que me entregaron el capítulo me encantó, se me hizo sensacional tocar el tema de la muerte desde puntos de vista tan diferentes. A veces nos sentimos inmortales y siempre dejamos pendientes para mañana. Este personaje es una mujer feliz, una mujer viuda pero que vive con un hijo controlador", contó acerca del proyecto.