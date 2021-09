¡Luto en Televisa! Desde la cárcel, actriz hace devastadora confesión tras 13 años desaparecida

Ciudad de México.- La actriz Yadhira Carrillo, quien abandonó las telenovelas de Televisa en 2008 y desapareció completamente de la actuación para dedicarse a su familia hizo una dolorosa confesión desde la cárcel donde está preso su esposo.

La actriz de 48 años contrajo nupcias con el abogado Juan Collado en 2012 y fue detenido en el 2019 por diversos delitos, por lo que desde entonces Yadhira asegura que vive un calvario, revelando que ha padecido depresión y una delicada enfermedad.

Y esque con su esposo encarcelado y la falta de ingresos por la pandemia, el estrés y la angustia le pasaron factura, pues fue diagnosticada con el síndrome de Ménnière tras sufrir una crisis en el oído izquierdo que le hizo perder la capacidad de escuchar muchos tipos de sonidos.

Ahora, la actriz como todas las veces que visita a su marido al Reclusorio Norte, se detuvo a hablar con la prensa y se sinceró sobre cómo está emocionalmente a más de dos años de que su esposo fuera encarcelado mientras se resuelve su situación jurídica.

Carrillo, quien tuvo en su última aparición en melodramas de Televisa en el 2008 con Palabra de Mujer, se ha mostrado incondicional con su marido en todo momento, por lo que antes de entrar a la cárcel a verlo como todos los martes y sábados reveló cómo se siente ante al paso del tiempo y el poco avance en el caso.

Con un nudo en la garganta, Yadhira contó en entrevista para el matutino Sale el Sol que vive de luto al sentir lejos a la persona que más ama, incluso contó que considera regresar a trabajar para distraerse de la tristeza que siente.

Para mí ha sido muy difícil, yo no puedo, no puedo, no me puedo salir a distraer, no puedo salir de viaje, no puedo salir, es una tristeza que llevas adentro, un luto que llevas adentro… pero de repente empiezas a sentir una tristeza muy profunda, que a lo mejor no sería una mala idea empezar a hacer algo de trabajo como para distraer en otras cosas la mente, pero si es muy importante para mi apoyar y estar", confesó.